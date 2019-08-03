طعنها 5 مرات.. اعترافات مثيرة لقاتل نجمة إنستجرام

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متابعات-علا خطاب

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اعترف قاتل نجمة إنستجرام الروسية، مكسيم جارييف، في فيديو مسجل نشره ممثلو الادعاء، بطعن إيكاترينا كاراجلانوفا، البالغة من العمر 24 عاما، خمس طعنات على الأقل في الرقبة والصدر.

وقد أخبر "جارييف"، البالغ من العمر 33 عامًا، المحققين في مقطع الفيديو الذي نشرته لجنة التحقيق الروسية، أنه اعتدى على كاراجلانوفا، التي قال إنه تربطه بها علاقة حميمة، بعد أن "أهانته مرارًا وتكرارًا".

وأضاف أنه "كان يعطي كاراجلانوفا المال كلما التقيا، وأنها بدأت تسخر منه في آخر لقاء بينهما".

وأردف "قالت لي إنني قبيح، وأن الجراحة التجميلية لن تساعدني"، مضيفًا أنها أخبرته أن الأمر سيستغرق عاماً لكي يوفر ما يكفي من المال ليلتقي بها مرة أخرى، "لم استطع تحمل ما قالته".

من جانبها، قالت الشرطة إن والديها ومالك الشقة التي كانت تسكنها، اكتشفوا جثتها يوم الجمعة داخل حقيبة في أحد ممرات الشقة في موسكو، واتصل والدها بالإسعاف، لكنها كانت قد توفيت بسبب جرح في عنقها.

ونقلت الصحف المحلية عن الشرطة قولها "إنه لا يوجد دليل على وقوع أي عراك في الشقة، كما لم تعثر الشرطة على أي سلاح في مكان الحادث".

وأفادت وكالة أنباء ريا الروسية أن العلاقة بين جارييف وكاراجلانوفا بدأت قبل أسابيع، وشوهد في مناسبات عديدة وهو يدخل شقتها.

وقال المحققون إن لقطات من كاميرات المراقبة سجلت رجلاً له علاقة بكاراجلانوفا وهو يزورها في شقتها لفترة قصيرة في الأيام التي اختفت فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن "الشرطة بدأت في استجواب جارييف بعد ذلك بأيام".

ووفقا لتقارير صحفية، فإن كاراجلانوفا بدأت مؤخرًا علاقة عاطفية جديدة وخططت لقضاء عطلة في هولندا للاحتفال بعيد ميلادها في 30 يوليو الماضي.

حصلت كاراجلانوفا على إقامة في كلية طب في موسكو ومارست الطب متخصصة في الأمراض الجلدية.

وكانت شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنشر بانتظام صورها على موقع انستجرام الذي يتابعها فيه 85 ألف شخص.


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