عكاشة: الجنيه المصرى أفضل ثانى عملة فى العالم

عرض الإعلامي توفيق عكاشة تقريرًا أكد أنه صادر عن مؤسسة "بلومبرج" الاقتصادية، يؤكد أن الجنيه المصري أفضل ثاني عملة في العالم.

وقال عكاشة معقبا على التقرير المعروض: "بلومبرج مؤسسة اقتصادية كبيرة وليها مكانتها بتقول في تقرير صادر عنها إن الجنيه المصري أفضل ثاني عملة في العالم".

وأضاف عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "في عام 2015 مؤسسة بلومبرج طلعت تقرير قالت فيه إن الجنيه المصري أسوأ عملة في العالم، النهاردة نفس المؤسسة بنقول إنه أفضل ثاني عملة في العالم، وده طبعا يرجع لسياسات الاقتصادية الناجحة بالدولة".

وتابع: "خلال أيام هتحس بالكلام دا وبالنتائج الاقتصادية اللي أنت أتحملتها الفترة اللي فاتت، أنا لا حد جابلي خبر ولا حد قالي قول حاجة، بس دا حقيقة أنا شايفها مش بنصب عليكم في تحسن اقتصادي".

وأردف: العجمي والساحل مزدحم بالمصريين، بيصيفوا ودا معناه انهم معاهم فلوس".

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