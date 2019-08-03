» مقتل 3 صحفيين بالمكسيك في أسبوع واحد

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وكالات - سارة أشرف

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لقى صحفيان مصرعهما جراء إطلاق النار عليهما بالمكسيك، ما رفع ضحايا العمل الصحفي إلى ثلاثة أشخاص خلال أسبوع واحد وإلى تسعة فى غضون عام.

وقال رئيس بلدية مدينة اكتوبان في ولاية فيراكروز (شرق)، باولينو دومينجيز -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "قتل خورخي سلستينو رويز الذي كان يعمل لصحيفة "جرافيكو دي كزالابا" اليومية في المدينة".

بدوره، أشار مصدر في الشرطة رفض الكشف عن هويته إلى أن منزل رويز "تعرض لإطلاق النار" في أكتوبر الماضي، مضيفا أنه جرى أيضًا إطلاق نار على سيارته لتخويفه من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وجاء هذا الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة من اغتيال مدير ورئيس تحرير الموقع الإخباري "لافرداد دي زيواتانيخو" إدغار البرتو نافا الذي قتل في ولاية جيريرو (جنوب)، وذلك وفقا لمكتب المدعي العام المحلي.


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