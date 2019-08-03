المتظاهرون يهددون بالعصيان المدني

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متابعات - أمينة عبد العال

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انتشرت دعوات للعصيان المدني في الجزائر تزامنًا مع التظاهرات التي انتشرت في شوارع وأحياء الجزائر أمس، في أعقاب رفض الجيش مطالب "إجراءات التهدئة" وحفاظ القوات الأمنية على انتشارها الكبير على هامش التحركات الاحتجاجية.

وظهر الشعار الجديد بعدما هتف به المتظاهرون وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية: "العصيان المدني راهو جاي (آت)!".

يذكر أن انتشار مئات الشرطيين بالزى الرسمي أو اللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي، ونشر آلاف في باقي أنحاء العاصمة، ، أمس بالتزامن مع التظاهرات، مرددين هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019، بحسب مراسلي فرانس برس.

وألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توفر مرشحين، ما أدى إلى إبقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.

وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل أي اقتراع، اقترحت السلطة "حوارا" لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة وإخراج الجزائر من الأزمة.

وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار، لكن شخصيات مؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، اتهمها بأنها موالية للسلطة ورفضت الانضمام إليها.


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