مفاجأة.. تغيير أسماء "واتساب" و"إنستجرام" قريبًا

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أعلنت شركة فيس بوك المالكة لتطبيقي "واتساب" و"إنستجرام"، رسميا، تغيير اسم التطبيقين التابعين لها وذلك بهدف زيادة توحيد تطبيقات الشركة المطورة كخدمات استهلاكية منفصلة.

ستظهر الأسماء الجديدة في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات أبل و جوجل بلاي، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني .

أما بالنسبة للشاشة الرئيسية لجهازك، فسيظل اسم كل واحد كما هو (الآن)، ولكن من المحتمل جدًا أن ترى From Facebook على الواجهة الرئيسية لكلا التطبيقين، وقد بدأت بالفعل الإضافة بالظهور لدى بعض المستخدمين.

وتحولت الأسماء من واتساب إلى واتساب من فيسبوك (WhatsApp from Facebook )، ومن إنستجرام إلى إنستجرام من فيسبوك (Instagram from Facebook ).

وكانت فيس بوك استحوذت على تطبيق مشاركة الصور الشهير "إنستجرام" في عام 2012، بينما استحوذت على أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم "واتساب" في عام 2014.


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