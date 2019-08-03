رسميًا.. الاعتراف بـ"عبدة الشيطان".. في هذه الدولة

03 أغسطس 2019 - 11:48 ص

أعلنت حكومة السويد الاعتراف رسميًا بـ "مجتمع عبدة الشياطين"، كطائفة دينية جديدة.

وتسبب القرار في صدمة للمجتمع الأوروبي والعالمي بعد تجاهل الكنيسة الرافضة لهم بالسويد.

ومن المقرر رسميًا تعامل كل السلطات القانونية والمالية والإدارية معهم، مع السماح لهم بتنظيم الصلوات وجلسات التأمل وخدمات أخرى، باعتبارهم طائفة دينية .

وتضم هذه الطائفة 100 عضو بالسويد بعدما استوحت أفكارها من المعبد الشيطاني"، بالولايات المتحدة.

وبحسب ما أكده خبراء فإن فصل الكنيسة عن الدولة عام 2000 يعد السبب الرئيسى لهذا القرار.

وعلى الرغم من الاعتراف بهم، إلا أنه له يسمح لهم بإقامة احتفالات زواج رسمية أو الاستفادة من المنح المالية.