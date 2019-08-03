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صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. ومتابعون: "مقصودة"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات-علا خطاب

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ا مريكا

يبدو أن مسلسل الإثارة والتشويق الذي تتبعه رانيا يوسف، مع جمهورها، لن ينتهي، حيث ظهرت بملابس جريئة أثارت حفيظة الجمهور، وذلك خلال قضائها إجازتها الخاصة.

وظهرت "رانيا" بشورت أسود قصير، وغطاء أمامي أبيض مفتوح عند منطقة الظهر وبعض الإكسسوارات.

ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على ”إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: ”استمتع بالمساء، فهو يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر” .

وأثارت إطلالة رانيا يوسف الجدل بين المتابعين، حيت اتهمها البعض بتعمد الإثارة والجدل وعدم احترام التقاليد.





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