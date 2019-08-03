رئيس دولة عربية يتخلى عن الجنسية الأمريكية

03 أغسطس 2019 - 12:07 م

تخلى رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو عن الجنسية الأمريكية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأضافت الرئاسة في بيانها، أن «الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية الأمريكية كانت تجري لمدة، وأنها استكملت الآن».

وأشارت الرئاسة إلى أن رئيس الجمهورية عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استفاد خلال تلك المدة خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، كما تقلد في عام 2010 منصب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية.

وينص الدستور الوطني المؤقت على أن المواطن الصومالي يجوز له التجنس بجنسية بلد آخر، لكن رئيس الجمهورية الحاصل على الجنسية الأمريكية أعلن بصفة رسمية تخليه عنها، دون توضيح الأسباب.