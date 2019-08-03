معلومات سرية عن مقبرة جماعية لأسرى كويتيين

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متابعات - أمينة عبد العال

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العراق

الكويت

مقبرة جماعية

جنوب العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تعرفها على رفات 32 أسيرًا كويتيًا الذين تم العثور عليهم قبل عدة أشهر جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، "أن الفريق الفني العراقي المعني بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين تمكن وبالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر من العثور على مقبرة جماعية في محافظة المثنى في السادس من مارس الماضي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت المقبرة تضم 46 رفات وقد كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني عن أن 32 منها تعود لمفقودين كويتيين. وأكد أن وزارة الخارجية العراقية ستعمل مع الجانب الكويتي على نقل الرفات إلى الكويت، وتقديم كل الدعم المناسب لتيسير الأنشطة المقبلة.

وشدد المتحدث على التأكيد على اهتمام بلاده بإنهاء "آثار المأساة الإنسانية التي تعرض لها الأشقاء الكويتيون إبان الاجتياح الصدامي لبلادهم في عام 1990 والتوصل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين".

وأكد أن العراق لن يدخر جهدًا من أجل تحديد مصير باقي المفقودين، وما تم اكتشافه أخيرًا يدل على استمرار الجهود التي أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات عادا ذلك تقدمًا ملموسًا في طريق إنهاء هذا الملف.


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