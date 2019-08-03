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إعلامي شهير يعترف: كنت طفل وهذه الفنانة دفعت الثمن غاليًا

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نوال الزغبي
نوال الزغبي

متابعات-علا خطاب

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طوني خليفة

نوال الزغبى

لنا السورية

فجر الإعلامي اللبناني المثير للجدل، طوني خليفة، مفاجآت مدوية، خلال ظهوره في برنامج "قصة حلم" الذي تقدمه زميلته الإعلامية رابعة الزيات على شاشة قناة "لنا" السورية.

وردًا على سؤال عن اسم ضيف أزعجه بسبب سؤال طرحه عليه، قال إنه عرض الفنانة نوال الزغبي للأذى من دون أن يتعمد ذلك.

وأضاف خليفة أنه لم يكن يتمتع حينها بالنضج الكافي وسألها عما إذا خضعت لعملية تجميل في شفتيها وأنها أرادت الإجابة بصراحة.

وتابع أن زوجها آنذاك إيلي ديب أشار إليها بحركة من يديه بألا تفعل ذلك، فهي شعرت بالارتباك وأجابت بطريقة غير منطقية، لافتاً إلى أنها دفعت بسبب ذلك الثمن غاليًا.

وكذلك تطرق خليفة إلى الخلاف الذي نشأ بينه وبين الإعلامي نيشان. وأعاد ذلك إلى استضافة الأخير له في إحدى حلقات برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وقال إنه قام برد فعل على ذلك، موضحاً أنه تعرض قبل هذا لوعكة صحية وأن نيشان قام بزيارته للاطمئنان عليه وأنه أراد بعد ذلك تنفيذ المقلب به في الصحراء مع أطفاله ليحصل مقابل ذلك على المال.

وذكر أنه كان من الممكن أن يصاب بالنزيف وأن نيشان لم يشعر بالمسئولية وأنه لا يهتم إلا بمصلحته الخاصة.


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