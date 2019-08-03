03 أغسطس 2019 - 12:59 م





أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حذف 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز، قائلاً: "كان يوجد لدى الوزارة 79 مليون مستفيد نظريًا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، واكتشفنا إن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة".



وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي يعقده حاليًا بمقر الوزارة: "مع الحذف وصلنا لـ71 مليون دون أن نؤثر على أي شخص مستحق، وتمّ توفير الكثير من أموال الدعم المهدرة، وللمرة الأولى يصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة ودقيقة".



وتابع وزير التموين،بأنَّ هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، مبينًا أنَّه لا يتمّ حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكّد من عدم استحقاقه الدعم، معقبا: "بيانات المواطنين كانت غير مكتملة.. واكتشفنا امتلاك البعض أكثر من بطاقة".

