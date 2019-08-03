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مدافع الأهلى ينتظم فى التدريبات خلال 3 أسابيع

الرياضة

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ينتظم سعد سمير مدافع الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية خلال 3 أسابيع.

وينفذ اللاعب حاليًا اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته.

وعاد المدافع من ألمانيا مؤخرًا ليستكمل برنامجه التأهيل على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة فى تدريبات الكرة.

وخرج سعد من قائمة الأهلى الأفريقية، بعدما تلقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تقريرًا يؤكد عودته للملاعب بعد شهرين.


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