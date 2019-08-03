إحصائية صادمة عن العمالة الإيرانية في دولة عربية

03 أغسطس 2019 - 01:12 م

كشفت إحصائية عراقية عن عدد العمالة الإيرانية المتواجدة في العراق والتي بلغت حوالي 100 ألف عامل إيراني، وتعتبر أقل الأجور من العمالة المحلية.

وأشار مسئول حكومي في تصريحات صحفية إلي أن هناك أكثر من 100 ألف عامل إيراني يتواجدون في مختلف مدن العراق، بما فيها إقليم كردستان حيث تتصدر أربيل وبغداد والبصرة والنجف في أعدادهم"، مبينا ان "اغلب هؤلاء يعملون ضمن شركات إيرانية أو لحسابهم الخاص".

وأضاف أن "قانون العمل في العراق يتيح لأي جنسية العمل في البلاد بترخيص مسبق، وهو ما يستفيد منه الإيرانيون اليوم"، لافتا إلى أن "العمالة الإيرانية أقل أجورا من العراقية".

وتابع أن "الإيرانيين العاملين لحسابهم الخاص أعدادهم كبيرة وهم عبارة عن باعة أو سائقي نقل بضائع، وهناك متسولون إيرانيون يستغلون مناسبات الزيارات الدينية ويدخلون بتأشيرة زيارة دينية".

ولا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً للسلطات العراقية، ففي الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، تقوم شركات ومكاتب أهلية بإدخالهم من دون أي موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه، فيما يشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.