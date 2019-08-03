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نيكي ميناج

نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

عرب وعالم

نيكي ميناج
نيكي ميناج

محمد فضل- متابعات

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السعودية

نيكي ميناج

إسقاط الولاية

تعرضت المغنية الأمريكية "نيكي ميناج" إلى هجوم شرس من قبل مغردين سعوديين بعد أن كتبت عبر حسابها الشخصي في "تويتر" تغريدة مستفزة قالت فيها "لست متأكدة من كوني السبب في إسقاط الولاية عن المرأة في السعودية، وذلك بعد انسحابي من حفل جدة، ولكن لا يزال الطريق طويلاً، وهذا الأمر أسعدني حقًا".

المغردون السعوديون انهالوا عليها بكشف حقيقتها وأنها لم تنسحب من الحفل وإنما تم طردها ومنع دخولها، كما تم تدعيم هجومهم بصور ومقاطع تظهر فيها بمناظر مشينة.

وكان من المفترض أن تشارك نيكي ميناج في إحدى الحفلات المصاحبة لموسم جدة، إلا أن توجيهات صادرة بهذا الخصوص تضمنت عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

فيما كان رد ميناج أنها هي من رفض الحضور وقالت في بيان لها "أعتقد أنّه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير".


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