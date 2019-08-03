ياسمين عبدالعزيز تحصل على مبلغ خيالي للظهور مع الشاذلي

03 أغسطس 2019 - 04:05 م

تستعدُّ الفنانة ياسمين عبدالعزيز للظهور على جمهورها في لقاء تلفزيوني هو الأول لها بعد غياب 17 عامًا، حيث سجّلت حلقة ببرنامج ’’معكم‘‘ الذي تُقدّمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي، على أن يتم عرضها أول أيام عيد الأضحى المُقبل عبر قناة CBC .

وفي التفاصيل، فإن ظهور ياسمين عبدالعزيز في اللقاء التلفزيوني، تم التفاوض عليه سعيًا وراء انفراد جديد بسبب الصراع الدائر بين برنامجي ’’معكم‘‘ وبرنامج ’’صاحبة السعادة‘‘ الذي تُقدّمه الفنانة والمُنتجة المصرية إسعاد يونس.

وكشفت مصادر، حسب مواقع إخبارية، أن ياسمين تقاضت عن هذا اللقاء مبلغًا يُقدّر بمليونيْ جنيه بعد مفاوضات كثيرة أنهتها منى الشاذلي بنفسها.

وفي تفاصيل اللقاء أعلنت ياسمين عبدالعزيز، عن تفكيرها في الزواج مرة أخرى بعد طلاقها الفترة الماضية من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، مؤكدةً على استعدادها أخذ خطوة الزواج وليس التفكير فقط، وذلك بعدما وجّهت لها منى الشاذلي سؤالًا قائلةً: "بتفكري تتجوزي تاني"، فردّت بعفوية: "طبعًا هتجوز تاني".

وتتحدّث ياسمين خلال الحلقة عن عدد من أعمالها الفنية والنجاح الذي حققته في مسلسلها الأخير ’’لآخر نفس‘‘، والذي عُرض في موسم رمضان الماضي، كما تحدّثت عن علاقتها بأصدقائها الفنانين أحمد حلمي وأحمد السقا ومنى زكي وكريم عبد العزيز، وآخرون.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز، قامت ببطولة مسلسل ’’لآخر نفس‘‘ في رمضان الماضي، وشاركها النجوم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وثراء جبيل وغيرهم، وهو من تأليف ورشة كتابية بقيادة السيناريست أمين جمال وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.