فنانة شهيرة تفاجئ فنان: هل أخبرت زوجتك بالعلاقة التي وقعنا فيها

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ماغي بو غصن و باسم ياخور
ماغي بو غصن و باسم ياخور

محمد فضل- متابعات

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حب

باسم ياخور

علاقةماغي بو غصن

وجهت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، سؤالًا صادمًا إلى صديقها السوري باسم ياخور، جعلته يتلعثم في الحديث، فاقدًا الاستيعاب، حيث سألته حول إخباره زوجته عن علاقة الحب التي جمعت بينهما في الماضي.

وقالت ”بوغصن“، خلال استضافتها ببرنامج ”أكلناها“، الذي يقدمه ياخور : ”خلال تواجدي بسوريا صار في علاقة حب أنا وإياك بوقتها اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخرًا أعلنت عن السر لزوجي، مرتك بتعرف بالموضوع؟“.

وردّ ”ياخور“، مستعجبًا من سؤالها، قائلًا: ”ما فهمت السؤال، هيدا السؤال ما فيه احتمالات، الاحتمال الوحيد تبعه إنك تقضي عليا نهائيًا، شو هالمزحة هي“.

وكشفت ”بو غصن“، أنها مجرد مزحة لا أكثر، قائلة: ”أكيد عم أمزح معك ومش هيدا السؤال، نحن طول عمرنا رفقا ومثل الأخوة“، مبينة أن زوجته تعلم بهذا المقلب الذي نفذته معه في البرنامج.

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