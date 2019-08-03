» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت

03 أغسطس 2019 - 04:36 م

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بسجن امرأة غير كويتية في العقد الخامس من العمر، وذلك لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد إلى خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، وذلك لنشرها مقاطع « إباحية » عبر موقع « سناب شات »، وفق ما اشار موقع « أمن ومحاكم » الكويتي.

وبحسب الموقع فان المرأة دأبت على نشر مقاطع إباحية على موقع التواصل « سناب شات » باسم مستعار « دلوولة » بعد ضبطها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء حكم « الاستئناف » مخففًا بعد أن قضت محكمة الجنايات بحبسها مدة 7 سنوات.