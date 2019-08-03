مسؤول سابق يستولي على مبنى تاريخى بالمعادى

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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ألقت هيئة الرقابة الإدارية الهيئة القبض على مسؤول سابق وآخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أحد المبانى التاريخية وتلقي رشاوى.

وقال الهيئة، في بيان لها، إنه مسؤول سابق وآخران هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسؤول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على ارض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات الهيئة بأن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وأقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام  1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

كما ألقت الهيئة القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف امره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

وضبطت الهيئة مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف واخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي احدى شركات المقاولات التي تنفذ اعمالاً انشائية بأحد محطات الصرف الصحي التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الاعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.

كما ضبطت مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الاعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشاة صناعية. وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.


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