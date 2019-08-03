» باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي

03 أغسطس 2019 - 04:50 م

فاز فريق باريس سان جيرمان ببطولة كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على رين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب شينزن في الصين.

افتتح أدرين هونو سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 13 لصالح رين لينتهي الشوط الأول لصالح رين بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 57 أعاد كيليان مبابي الأمور إلى النصاب الصحيح لفريق العاصمة الفرنسية عندما سجل هدف التعادل، قبل أن يُسجل النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا هدف الفوز بطريقة رائعة وكان ذلك في الدقيقة 73.

لاعبو رين حاولوا العودة من جديد لأجواء المباراة بخطف هدف لكن طموحاتهم تحطمت على صخرة الدفاع الباريسي ليُتوج الفريق بلقب البطولة.