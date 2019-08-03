  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:47 م
بحث متقدم
محمد بن زايد

تفاصيل اللقاء السري بين "بن زايد" و"كوشنر" بالمغرب

السعودية تستقبل الحجاج

النيابة العامة السعودية تُحذر من نقل هؤلاء الحُجاج

الشيخ تميم أمير قطر

بعد بيان الكويت.. قطر تصدر بيانًا تحذيريًا عاجلًا

اتحاد الكرة

«الجبلاية».. اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى

عناصر داعش

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية قبل نهاية العام

الرقابة الإدارية

مسؤول سابق يستولي على مبنى تاريخى بالمعادى

علي المصيلحى

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

أردوغان

أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء

أبي أحمد

تهديد بقطع الإنترنت عن إثيوبيا "إلى الأبد"

نيكي ميناج

نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

البرلمان يطالب بالرقابة على المجازر قبل عيد الأضحى

الحياة السياسية

إلزام المجازر بكاميرات مراقبة "لاحترام حقوق الحيوان"
إلزام المجازر بكاميرات مراقبة "لاحترام حقوق الحيوان"

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

طلب برلمانى من الحكومة قبل عيد الأضحى

#

صرف رواتب الموظفين أول أغسطس قبل "الأضحى"

#

تعليق ناري لـ"أمين" علي أكبر إجازة ينتظرها المصريين

#

حملة للقضاء على الحشرات والبعوض بالمدن السياحية

البرلمان

عيد الاضحى

الرقابة

المجازر

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والجهات المعنية بضرورة تنظيم حملات رقابية على المجازر والجزارين قبل عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة عليهم.

ولفتت فى بيان لها إلى أهمية التنسيق بين المحليات والطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين، للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن العمل على إيجاد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة، يعمل على القضاء على صور الغش بكافة أنواعه،  بما يحمي المواطنين من جشع التجار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16
» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت
» «الجبلاية» يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد وكأس السوبر
» نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»
» باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء
» نجل "أنغام" معلقًا على زواجها: لا يحبها
» مدافع الأهلى ينتظم فى التدريبات خلال 3 أسابيع
» صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. ومتابعون: "مقصودة"
» بعد اعتزالها الفن.. لن تصدق كيف تغير شكل هذه الفنانة
» «المترو»: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج