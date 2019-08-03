» منة عرفة تنجب طفلة.. متى تزوجت؟

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السينما المصرية

منة عرفة

زوج منه عرفة

مسلسل بحر

منذ وقت قريب كان يقال عنها أنها الطفلة التي تقوم بأدوار رائعة في التمثيل بالسينما المصرية نظرًا لعمرها الصغير، وحتى الآن لم يتخلى الكثيرون عن انطباعهم الذهني الذي يحتفظ بطفولتها، حتى فجّرت الممثلة الشابة منة عرفة مفاجأة خلال استضافتها أمس الجمعة ببرنامج الجمعة في مصر، على فضائية «MBC » مفاجأة لجمهورها بشأن حياتها الخاصة.

وكشفت منة عرفة، أنها متزوجة ولديها طفل، لافتة إلى أنها يمكنها الموازنة بين عملها وبيتها.

وأضافت أنها تنوي التركيز في عملها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها مشغولة في مسلسل «البحر» حاليا.

وتابعت صاحبة الـ 20 سنة أنها لم تعد الطفلة التي تركزت في أذهان الجمهور، فهناك ما يقارب الـ 13 عاماً منذ ظهورها الأول في فيلم «مطب صناعي» الذي اشتهرت فيه.

وتشارك عرفة حالياً في بطولة مسلسل «بحر» مع الفنان ماجد المصري، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان، ومن إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه نهاية أغسطس الحالي أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

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