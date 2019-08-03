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فتوى أزهرية: لا يجوز للمحرم لبس السروال

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رجح الدكتور عبد الفتاح أبوكيلة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، رأي جمهور الفقهاء من المنع لاستخدام التبان أو السروال وما في حكمه.

وأضاف أن الراجح في حكم لبس التبان وهو السروال القصير الذي يستر العورة، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المنع لاستخدام التبان وما في حكمه، لقوة ما استدلوا به، وتحقيقًا لمقصد الشارع من عدم لبس المخيط.

والتُّبَّانُ هو السراويل القصير جدًا لستر العورة المغلظة فقط، يلبسه الملاحون  والمصارعون وأمثالهم، ويمكن أن يطلق عليها الملابس الداخلية التي تحيط  بعورة المحرم المغلظة.

وأوضح أبوكيلة أن العلماء اختلفوا في حكم لبسه للمحرم حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز لبسه للمحرم، مع وجوب الفدية عليه إذا لبسه.

بينما يرى بعض الصحابة : كالسيدة عائشة ، وعمار بن ياسر ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري  - جواز لبسه للمحرم بدون إلزامه بإخراج الفدية ؛ واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأنه لم يرد نص شرعي يمنع لبس التبان للمحرم ، فقد حدد  النبي- ? -الملابس التي لا يجوز للمحرم لبسها، ولم يذكر من بينها التبان قطعاً ؛ فيبقى لبسه على الإباحة.

ويعد لبس التبان للمحرم أمر ضروري، حتى لا تنكشف عورته المغلظة ويبدو منها شيء، مما يستدعي المحافظة عليها من الظهور والتكشف بلبسه للمحرم.

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