  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:44 م
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

شاهد .. أحمد موسى يبكي حال الفقراء في مصر

أرشيفية

«معركة حظر النقاب».. هل حسمت قضائيًا أم أن هناك جولات أخرى؟

الطريشة

"البيئة" عن "الطريشة": غير موجودة إلا على "فيس بوك"

أرشيفية

«بشرة خير».. الجنيه المصرى الأفضل فى أداء التعاملات العالمية

الدكتور عبدالخالق عبدالله

تصريح صادم من مستشار "بن زايد" عن حرب اليمن

أرشيفية

قرار زيادة رسوم المغادرة.. الانقسام سيد الموقف

كاس العالم للاندية

هل تقود «الصدفة» الزمالك للمشاركة في كأس العالم؟

أرشيفية

فى قضية الموالد والأضرحة.. «الإفتاء» تنتصر للصوفية ضد السلفيين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر من التواجد فى هذه الأماكن

الحرم المكي

مصاحف محرفة بالحرم المكي

بالفيديو.. موقف مُحرج لـ«خالد الغندور» بسبب «البليلة»

الرياضة

خالد الغندور
خالد الغندور

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موقف محرج لـ"الغندور": الولد بيسألني "أخبار البليلة ايه"؟

#

ما الذي قاله "مرتضى" فأبكى خالد الغندور على الهواء؟

#

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

#

أغنية لـ"الملك سلمان" تشعل مواقع التواصل

المصريون

الزمالك

خالد الغندور

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو للإعلامي خالد العندور، نجم الزمالك السابق، أثناء التقاطه صور "سيلفي" مع شخصين من المعجبين على أحد الشواطئ الساحلية.

وظهر بالفيديو، خالد الغندور، يتوسط بين شخصين قائلين "واحد اتنين تلاتة بليلة"، الأمر الذي أحرج خالد الغندور، وظهرت علامات الامتعاض على وجهه.

وفي وقت سابق، تعرض خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج الزمالك اليوم على قناة "المحور"، إلى وعكة صحية رقد على إثرها في المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أكد أن المدرب القادم للزمالك أقوي من المدير الفني السابق كريستين جروس 900 مرة.

وقال الغندور خلال برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور": "في مدرب أجنبي ثقيل قوي قوي قوي أقوى من جروس 900 مرة جاي ، و4 لاعيبة صفقات قرن بجد، جابوا بطولات أفريقيا لوحدهم".

وأضاف الغندور: "بكرة مجلس الزمالك هيعلن عن الصفقات ، وهيكون أقوى فريق للزمالك من سنوات طويلة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يهزم ميلان 4/5
» السوبر الألماني.. بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ودورتموند
» بالفيديو.. موقف مُحرج لـ«خالد الغندور» بسبب «البليلة»
» بالصور.. إعلام الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الأربعين
» الرئيس الموريتاني يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء
» عقوبات في انتظار لاعبي الأهلي والزمالك
» منة عرفة تنجب طفلة.. متى تزوجت؟
» سبب كارثي يهدد الدوري الفلسطيني بالإلغاء
» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت
» الأهلي في ورطة قبل مواجهة «اطلع برة»
» نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج