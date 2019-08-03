قرار زيادة رسوم المغادرة.. الانقسام سيد الموقف

03 أغسطس 2019 - 09:06 م

أثار رفع رسوم المغادرة في المطارات لتصبح 25 دولارًا بدلًا من 20 دولارًا، جدلاً ما بين مؤيد ومعارض، فبينما حذر أعضاء بغرفة السياحة من انعكاساتها على التدفقات السياحية، قال آخرون إن القرار طبيعي ولن يؤثر على السياحة الوافدة، لأنها زيادة "لا قيمة لها"، من وجهة نظرهم.

كانت وزارة الطيران المدني، قررت رفع رسوم المغادرة من المطارات والموانئ المصرية لتصبح 25 دولارًا بدلًا من 20 دولارًا، ونص القرار على تحصيل 5 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له.

وتضمن القرار، زيادة رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بنسبة 15?، وتحصيل دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، و4 دولارات بمطار شرم الشيخ الدولي، نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، على أن يبدأ العمل بكل ما سبق بدءا من منتصف نوفمبر المقبل.

عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، قال إن «مصر كانت سابقًا تعطي تسهيلات من أجل زيادة تدفقات السياحة الوافدة، غير أنها ليست بحاجة الآن إلى استمرار مثل هذه التسهيلات، وبالتالي تم رفع تلك الرسوم».

وفي تصريحات إلى «المصريون»، قلل «عبد العظيم» من انعكاساتها السلبية على حركة السياحة، قائلاً: "تلك الرسوم لن تؤثر كثيرًا على السياحة الوافدة، لا سيما أنها ليست قيمة كبيرة كما يظن أو يعتقد البعض، لكنها مؤثرة بالنسبة للمصريين فقط».

وأشار إلى أنه «من الصعب التعليق على ما تتخذه الحكومة من قرارات، خاصة أن هناك أمورًا كثيرة لا يعلمها البعض، ومن ثم سيكون الحديث مبنيًا على معلومات ناقصة».

رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، قال: «5 دولارات بالنسبة لغير المصريين مثلها مثل 5 جنيهات عند المصريين وبالتالي أعتقد أن رفع الرسوم لـ25 دولار لن يؤثر بشكل كبير».

أيده الرأي حسين فايز، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، معتبرًا أن «رفع الرسوم 5 دولارات فقط بحيث تصير 25 دولارًا على الفرد لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تدفقات السياحة إلى مصر، لأنها زيادة لا تذكر مقابل ما يحصل عليه الوافد من خدمات».

وأوضح «فايز» لـ«المصريون»، أن «لجنة السياحة بالبرلمان ستدرس القرار خلال الأيام المقبلة من كافة الزوايا وإذا وجدت أنه سيكون له تأثير سلبي فسيكون لها وقفة».

من جانبه، أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن «أي زيادة في الرسوم ستؤثر سلبيًا على التدفقات السياحية ومتخذي القرار من السائحين».

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لتحديد موعد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الملف الخاص برسوم الهبوط والمغادرة وتأشيرة الدخول مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا وتونس وإسبانيا.

ولفت «الشاعر»، إلى إعداد اتحاد الغرف السياحية دراسة ومذكرة شاملة لتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجمالي رسوم التأشيرات والمطارات للقادمين والمغادرين للبلاد؛ حتى لا تفرض رسوم جديدة بشكل مفاجئ يؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر.

وبحسب رئيس غرفة شركات السياحة، فإن ما يتم تحصيله من هذه الرسوم يزيد 130 دولارًا لكل سائح بالمقارنة بالدول المنافسة في المنطقة مثل تركيا وإسبانيا وتونس، مضيفًا أن هذه الرسوم تضعف فرص مصر في المنافسة السياحية.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن زيادة أسعار رسوم المطارات المصرية سواء رسوم الهبوط أو المغادرة أو تأشيرة الدخول التي تصل في مجملها إلى 130 دولارًا لكل سائح، سيخرج مصر من المنافسة، موضحًا أنه لا يمكن زيادة هذه الرسوم مرة أخرى.

وأوضح أن تأشيرة الدخول لمصر 25 دولارًا وفي تركيا وتونس وإسبانيا «صفر»، بينما رسوم الهبوط والمغادرة في مصر أعلى من هذه الدول بالضعف، موضحا أن تكلفة أسرة وافدة إلى مصر مكونة من 4 أشخاص تصل إلى نحو 600 دولار في المطارات المصرية فقط.

وقال سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، أن زيادة الرسوم ليست 25 دولار كما هو متداول، وإنما هي زيادة الرسوم من 20 دولارًا إلى 25 دولارًا.

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن هذه الزيادة تتعلق بالمطارات التي تخدم السياحة مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرها من المطارات باستثناء مطار القاهرة، منوهًا بأن هذه الزيادة تطبق على جميع المغادرين مصريين وغير مصريين، لكن نسبة المصريين بهذه المطارات لا تزيد عن 2.5 إلى 5%.

ولفت «الحنفي»، إلى أن هذه الزيادة مطبقة بمطار القاهرة منذ عام 2015، مضيفًا أنها لن تطبق حاليًا وإنما ستطبق في الموسم الشتوي خلال نوفمبر المقبل.