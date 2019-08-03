"البيئة" عن "الطريشة": غير موجودة إلا على "فيس بوك"

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأجناس في وزارة البيئة، أنه لا وجود لأفعى "الطريشة" بمنطقة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى غير حقيقى.

وقال في مداخلة هاتفية عبر شاشة "صدى البلد"، إن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت لطريشة ميتة في سيارة أحد الأشخاص، مشددًا، على عدم إمكانية وجودها.

وأضاف أن لدى الوزارة فريقا متدربا ومتخصصًا للتعامل مع مثل هذه المواقف، التي تنتشر فيها الحيوانات الخطرة على حياة المواطنين، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع الوزارة في حالة توصلهم إلى معلومات عن انتشار الطريشة.

وتابع: "لا دليل على انتشار الطريشة في التجمع الخامس، وبشكل شخصي أقول إن هذه الحادثة ليست موجودة على أرض الواقع لكنها موجودة في السوشيال ميديا فقط .. ومش عارف ليه الموضوع واخد الحجم ده".

ووجه مدير عام تنوع الأجناس في وزارة البيئة، المواطنين في حالة رؤية ثعبان الطريشة، أن يبتعدوا عنها وأن يتعاملوا بهدوء بالإضافة إلى عدم محاولة إيذائها: "الطريشة تخشى الإنسان، وإذا لم يحاول تهديدها فستمر الأمور بسلام".


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