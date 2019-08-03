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بركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يهزم ميلان 4/5

الرياضة

مانشستر يونايتد وميلان
مانشستر يونايتد وميلان

أمير سعد

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ميلان

المصريون

فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ميلان بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل 2-2، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب  "الميلينيوم" فى العاصمة الويلزية كارديف، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

تقدم ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد فى الدقيقة 14 وتعادل سوسو لميلان فى الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 .

ثم تقدم ميلان مرة أخرى بعدما أحرز فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد فى مرماه بالخطأ عند الدقيقة 60، قبل أن يتعادل خيسي لينجارد للشياطين الحمر في الدقيقة 72، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ويفوز الريد ديفيلز 5-4 .

وتعد المواجهة هى الأخيرة لليونايتد فى استعداداته للموسم الجديد، والتى سيفتتحها بلقاء تشيلسى يوم 11 أغسطس الحالى فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز فى جميع مبارياته الخمسة السابقة، أمام كل من بيرث جلورى الأسترالى، ليدز يونايتد، إنتر ميلان الإيطالى، توتنهام هوتسبير، وأخيرا كريستيانسوند النرويجى.

فى المقابل يواصل ميلان استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الإيطالى والذى سيبدأ يوم 25 أغسطس الحالى.

 

 

 


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