شاهد .. أحمد موسى يبكي حال الفقراء في مصر

03 أغسطس 2019 - 10:42 م

بكى الإعلامي أحمد موسى، على الهواء متأثرا بحال الفقراء والمحتاجين في مصر، عندما تحدث عن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال باكيا : «البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده«



وأبدى موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أحد أبناء القرية وطالب من الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى، مضيفا، «هناك مواطنين لا يمتلكون حق الدواء ولا يستطيعوا العلاج ومنهم من يموت لعدم توافر الدواء»، وقال «هذا هو الحال هنكذب يعني، احنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير ومصدقنا حد فكر في الناس».





