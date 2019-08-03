» السعودية استضافت قرابة 96 مليون حاج في نصف قرن

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، السبت، أن المملكة استضافت قرابة 96 مليون حاج خلال الـ50 عاما الأخيرة.



وأشارت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تنفيذها 3 مشاريع إحصائية خلال موسم الحج تتمثل في حصر الأعداد، وإحصاءات الخدمات المقدمة، ومؤشرات إدارة أعمال الحج.

وأشارت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تنفيذها 3 مشاريع إحصائية خلال موسم الحج تتمثل في حصر الأعداد، وإحصاءات الخدمات المقدمة، ومؤشرات إدارة أعمال الحج.