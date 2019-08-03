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عمرو أديب

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إطلاق نار قرب مركز تسوق بولاية تكساس الأمريكية

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، وقوع إطلاق نار قرب أحد مراكز التسوق في مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة.
وقالت شرطة إل باسو، في تغريدة عبر "تويتر"، إنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار قرب مركز "سييلو فيستا مول" التجاري بين شارعي هوكينز وغيتواي إيست.
ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة.
وقالت في تغريدة أخرى إن هناك تقارير عدة تتحدث عن وجود عدد من المهاجمين تقوم قوات الأمن بالبحث عنهم الآن.
وأضافت أن المنطقة ستكون مفتوحة للتغطية الإعلامية فور تأمينها. -

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