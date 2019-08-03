الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع برنامج الغذاء

03 أغسطس 2019 - 10:40 م

أعلنت جماعة الحوثيين توصلها لاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، يقضي بتوزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرب نقداً، بدلاً عن المساعدات العينية.



وقال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر، إن جماعته وقعت مع برنامج الغذاء الاتفاق، وإن الأخير سيبدأ توزيع المساعدات بالنقد في وقت قريب، بحسب آلياته المتبعة.

وأرفق الحوثي صورة لمراسم توقيع الاتفاق الذي حضره عدد من المسؤولين في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، من بينهم رئيس الحكومة عبدالعزيز بن حبتور، وعدد من الوزراء.

ومنذ أشهر يطالب الحوثيون بتوزيع المساعدات الإغاثية إلى المتضررين نقداً، وسبق أن اتهموا البرنامج "بالمساهمة في قتل اليمنيين وابتزازهم، حين يخيّرنا في أن نأكل أو نستخدم المواد التالفة التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، أو تعليقها ومنع وصولها".

وجاءت تلك الاتهامات عقب إعلان البرنامج أواخر يونيو/ حزيران الماضي، التعليق الجزئي للمساعدات التي يقدمها للمحتاجين في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب استيلاء الحوثيين عليها، ومنع وصولها للمستحقين.

لكن البرنامج تراجع عن قراره وأعلن استئناف تقديم المساعدات.

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بأنها تريد السيطرة على أموال المساعدات حيث يسهل الحصول عليها نقدا.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من البرنامج حول الاتفاق.