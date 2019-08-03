» قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية

03 أغسطس 2019 - 11:10 م

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء السبت، مقتل عدد من الاشخاص جراء حادثة إطلاق النار قرب أحد المتاجر في مدينة إل باسو بولاية تكساس (جنوب).



وقالت أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب عمدة المدينة إن "عدة أشخاص" قتلوا في حادثة إطلاق النار بمدينة إل باسو في تكساس، حسب أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأوضح زيبيدا أن الشرطة ألقت القبض على مشتبهين في ضلوعهم بالحادثة، دون ذكر عددهم.

كما لم يشر المسؤول إلى عدد القتلى أو الجرحى إثر الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة المدينة وقوع إطلاق نار قرب أو داخل متجر "سييلو فيستا مول" بين شارعي هوكينز وغيتواي إيست.