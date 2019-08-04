59 قتيلا ومصابا بإطلاق النار في تكساس الأمريكية

04 أغسطس 2019 - 01:08 ص

أعلنت شرطة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية مقتل 19 على الأقل وإصابة 40 في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.



جاء ذلك في نبا عاجل نقلته شبكة "CBS نيوز" الإخبارية المحلية.

وفي وقت سابق نقل المصدر ذاته عن كين باكستون، مدعي عام ولاية تكساس، إن الهجوم أودى بحياة 15.

وأفادت الشبكة بأن السلطات ألقت القبض رجل أبيض في العشرينات من عمره، وهو مشتبه في تنفيذه الهجوم.

كان عمدة "ال باسو" دي مارغو صرح لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق بأن السلطات اعتقلت 3 مشتبه بتورطهم في الهجوم.

وكتبت شرطة "إل باسو"، في وقت سابق على "تويتر"، أنها استجابت لإطلاق نار قرب مركز "سييلو فيستا مول" التجاري، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة.