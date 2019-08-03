» "التموين": هؤلاء محرومون من الدعم أول سبتمبر

03 أغسطس 2019 - 10:10 م

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين إن الوزارة مرت بعدة مراحل لاستبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم، موضحًا أننا الآن في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، ويوجد عدة معايير للحذف.



وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أن كل موظف حكومي يحصل على راتب أكثر من 15 ألف جنيه، أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه، سوف يتم حذفه أيضا من مستحقي الدعم لبطاقات التموين.



وأوضح مدكور أن كل مواطن غير مستحق للدعم سوف يتم حذفه وفقا للشروط التالية: "امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب، أو امتلاك أكثر من 15 فدانا، أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد على 1000 وات".

