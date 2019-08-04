» محسن صالح يحذر من أزمة كبرى في المنتخب: المركب هتغرق

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حذر الكابتن محسن صالح - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - من خطورة الأخبار المتداولة حول تعيين مدير فني للمنتخب فضلا عن مشرف فني يتبع اتحاد الكرة.

وقال "صالح" في تغريدة عبر تويتر: "المركب اللي فيها ريسين بتغرق) قرار تعيين مدرب وطني للمنتخب يحتاج الي حصانة كالتي كانت لدي حسن شحاتة لحمايته من سطوة الإعلام والأندية والمتعصبين من جماهير الاندية وأحذر من تعيين مشرف فني عليه حتي لا يحدث تصادم عند الاختلاف في الرأي وتغرق المركب قبل ان تدشن مثل نورماندي تو تو تو".

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