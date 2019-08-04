» فنانة شهيرة: أختي أجبرتني على التمثيل ثم تركتني واعتزلت

04 أغسطس 2019 - 07:48 ص

روت الفنانة منة عرفة تفاصيل علاقتها بأختها الكبرى ، مؤكدة أنها لم تكن ترغب في التمثيل وأن شقيقتها هي التي كانت تحلم بهذا الحلم ، وكانت تذهب لمكاتب الكاستنج وعملت كموديل لفترة.



وأضافت منة، خلال حوارها في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" : "حين رآني المنتجون طلبوا من أختي أن تقوم بعمل اختبارات تمثيل لي وبعدها رشحني المخرج شريف عرفة لتأدية دور سعاد حسني وهي طفلة في مسلسل السندريلا ثم شاركت في سيت كوم تامر وشوقية وتوالت الأعمال".



وأضافت: "شقيقتي الآن تزوجت وتركت الفن تماما".



