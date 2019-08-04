  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:05 ص
بحث متقدم
اسماء الاسد

"أسماء الأسد" تعلن انتصارها على السرطان

الكويت

الكويت.. إحصائية صادمة عن المطلقات

الإعلامي عمرو أديب

أديب: اللي مخلف 6 عيال.. الدولة تشيلهم ليه

ارشيف

ناشطة نسوية: مارست الجنس ولم أشعر بالعار

قرقاش

سفينة سعودية تحمل هذا الشيء للسودان

هجوم تكساس

مفاجأة.. منفذ هجوم تكساس له علاقة بسفاح نيوزيلندا

الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي

الجندي: فيه أحاديث نبوية مبنقدرش نقولها للناس

صورة

بعد أن صوّر جارته عارية.. زوجته فاجأته بهذه الصدمة

دولار

أعلى سعر صرف للدولار

أحمد حسن

أحمد حسن بعد اتهامه بإيذاء طفلته : دخلي شهريا نصف مليون جنيه

تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري

الصفحة الأخيرة

تامر حسني
تامر حسني

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قطعوا رأسها.. بعد حفلة اغتصاب جماعي

#

هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني

#

الموت يفجع بطل فيلم "الكنز"

#

سائق يحاول اغتصاب طفلة بعد تجريدها من ملابسها

تامر حسني

طالب الفنان تامر حسني جمهور صفحته بالحصول على رقم طفلة صغيرة تم تداول مقطع فيديو لها أثناء بكائها بسبب عدم قدرتها على الحديث معه.

وتظهر الفتاة ممسكة بهاتف وهي معتقدة أنها تتحدث مع  "تامر" قبل أن تبكي بحرقة بعد اكتشافها أن المتحدث ليس تامر حسني.

علّق تامر عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على Instagram، كاتبًا: "اللي يعرف يجيبلي رقمها هكلمها بجد وبلاش تضحكوا عليها وتخلوا حد يكلمها يعمل نفسه أنا.. حبيبة قلبي متأثرة أوي هاتولي رقمهااااا".

تامر حسني

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير
» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي
» مقتل المتشدد "العرقوب" بمخيم عين الحلوة بلبنان
» تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري
» فنانة شهيرة تفاجيء الناس باسم ابنتها "تالية القرآن"
» فنانة شهيرة: أختي أجبرتني على التمثيل ثم تركتني واعتزلت
» نقل فنان شهير للعناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة
» محسن صالح يحذر من أزمة كبرى في المنتخب: المركب هتغرق
» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها دون أن تذكر اسمها: خانتني وطعنتني بظهري
» وفاة والد نجم المنتخب والإسماعيلي السابق
» "التموين": هؤلاء محرومون من الدعم أول سبتمبر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج