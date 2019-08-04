  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:05 ص
بحث متقدم
اسماء الاسد

"أسماء الأسد" تعلن انتصارها على السرطان

الكويت

الكويت.. إحصائية صادمة عن المطلقات

الإعلامي عمرو أديب

أديب: اللي مخلف 6 عيال.. الدولة تشيلهم ليه

ارشيف

ناشطة نسوية: مارست الجنس ولم أشعر بالعار

قرقاش

سفينة سعودية تحمل هذا الشيء للسودان

هجوم تكساس

مفاجأة.. منفذ هجوم تكساس له علاقة بسفاح نيوزيلندا

الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي

الجندي: فيه أحاديث نبوية مبنقدرش نقولها للناس

صورة

بعد أن صوّر جارته عارية.. زوجته فاجأته بهذه الصدمة

دولار

أعلى سعر صرف للدولار

أحمد حسن

أحمد حسن بعد اتهامه بإيذاء طفلته : دخلي شهريا نصف مليون جنيه

الزمالك يتفاوض مع مدرب الأهلي "الهارب" لقيادته

الرياضة

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك

#

حيرة داخل جهاز الزمالك قبل انطلاق القمة 118

#

خالد جلال يحذر لاعبي الزمالك من 3 لاعبين بالأهلي .. من هم؟

#

الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور

الزمالك

امير مرتضى

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - أن إدارة نادي الزمالك تتفاوض مع اثنين من المدربين في الوقت الحالي.

وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "الزمالك بقيادة أمير مرتضى وأحمد مرتضى يتفاوض مع جوزيه بيسيرو - مدرب الأهلي السابق - وهو اسم كبير وله وزنه".

وأضاف: "يتفاوض أيضا مع مدرب منتخب مدغشقر الفرنسي".

وتحتفظ جماهير الأهلي بعلاقات سيئة مع "بيسيرو" بعد اتهامه بالهروب من قيادة الفريق في مرحلة حرجة للتعاقد مع نادي كبير في البرتغال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير
» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي
» مقتل المتشدد "العرقوب" بمخيم عين الحلوة بلبنان
» تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري
» فنانة شهيرة تفاجيء الناس باسم ابنتها "تالية القرآن"
» فنانة شهيرة: أختي أجبرتني على التمثيل ثم تركتني واعتزلت
» نقل فنان شهير للعناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة
» محسن صالح يحذر من أزمة كبرى في المنتخب: المركب هتغرق
» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها دون أن تذكر اسمها: خانتني وطعنتني بظهري
» وفاة والد نجم المنتخب والإسماعيلي السابق
» "التموين": هؤلاء محرومون من الدعم أول سبتمبر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج