الزمالك يتفاوض مع مدرب الأهلي "الهارب" لقيادته

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - أن إدارة نادي الزمالك تتفاوض مع اثنين من المدربين في الوقت الحالي.
وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "الزمالك بقيادة أمير مرتضى وأحمد مرتضى يتفاوض مع جوزيه بيسيرو - مدرب الأهلي السابق - وهو اسم كبير وله وزنه".
وأضاف: "يتفاوض أيضا مع مدرب منتخب مدغشقر الفرنسي".
وتحتفظ جماهير الأهلي بعلاقات سيئة مع "بيسيرو" بعد اتهامه بالهروب من قيادة الفريق في مرحلة حرجة للتعاقد مع نادي كبير في البرتغال.
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