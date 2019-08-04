بعد أن صوّر جارته عارية.. زوجته فاجأته بهذه الصدمة

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زوجته

الحمام

جارته

ألقت شرطة دبي، القبض على رجل آسيوي متهم بالتلصص على جارته في السكن، وتصويرها بكاميرا جواله عارية أثناء استحمامها.

وكان الزوج قد تمكن من تصوير جارته عارية من خلال ثقب صنعه في جدار الحمام.

وقد ساعدت زوجة الجاني في القبض عليه، والتي  تعاونت مع رجال التحريات بشكل إيجابي حول الإدلاء بالمعلومات عن الواقعة.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بأنها أثناء استحمامها لاحظت وجود يد تتحرك عبر فتحة صغيرة وحين دققت شاهدت هاتفا متحركًا، منوهة بأنها أصيبت بالفزع ولم تكن تدرِ إذا كان المتلصص يصورها أو لا، لكنها صرخت فيه، حيث فر على الفور.

وأضافت أنها دققت على كاميرات المراقبة التي ترصد الممر المؤدي بين الشقق، وسمعها المتهم تتحدث مع شقيقها بشأن إبلاغ الشرطة عن الواقعة، وإصرارها على اتخاذ الإجراءات القانونية فانهار تلقائيا وأقر بأنه قام بتصويرها في الحمام لكنه محا الفيديو، معتذرًا عن فعلته وطلب منها مسامحته.

وقضت المحكمة على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بعد قضائه فترة عقوبته بالمؤسسات العقابية.


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