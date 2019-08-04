الجندي: فيه أحاديث نبوية مبنقدرش نقولها للناس

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خالد الجندي

الحدث اليوم

سيد علي

أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن كلمة "الكفر" مازالت تعاني من إشكالية، حيث إنها يتم تفسيرها على أنها إهانة بالعامية، بينما علميا يتم تفسيرها وفقا للتصنيف الفكري.

وأضاف "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، مع الإعلامي سيد علي ،بأن الكافر في المصطلح العلمي تعني المختلف في الرأي، وفي اللفظ العامي تعني "اللي معندوش إله".

وتابع الداعية الإسلامي، أنه يجب مراعاة البعد الاجتماعي عند عرض بعض القضايا، لافتا إلى أن هناك بعض الأحاديث لا يستطيعون عرضها على الناس لأنها في مجال التقاضي، وقد أوردها البخاري، وهو صادق النقل، داعيا الشيوخ والدعاة إلى الانتباه لما يقولون.

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