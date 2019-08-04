» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي

04 أغسطس 2019 - 09:32 ص

التقطت الكاميرات لحظة دفع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لزميله نيمار بشكل عنيف، خلال احتفالات الفريق بالفوز بلقب السوبر الفرنسي.

وأحرز البديل أنخيل دي ماريا هدفًا رائعًا من ركلة حرة، كما هز مبابي الشباك، ليحول سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على استاد رين، ويحرز اللقب من مدينة شينتشين الصينية.

لكن يبدو أن فرحة الفوز بكأس السوبر لم تكتمل، بعد مشادة بين اللاعبين فضحتهما كاميرات المصورين.

فقد ظهر البرازيلي نيمار وهو يحاول الظهور في صورة جماعية للفريق أثناء الاحتفال بالفوز، إلا أن النجم الفرنسي مبابي دفعه بقوة فيما يبدو لإجباره على الخروج من دائرة اللاعبين المنتشين باللقب، وذلك بعد مشادة كلامية بين نيمار وزميله الإيطالي ماركو فيراتي.