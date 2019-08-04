سفينة سعودية تحمل هذا الشيء للسودان

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متابعات - أمينة عبد العال

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الامارات

السودان

قرقاش

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، عبر صفحته على "تويتر" أن السودان طوي صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، لافتًا إلى أن الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشًا بالورود، مضيفًا أن ثقة الإمارات في السودان وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

وكان وكيل وزارة الصحة السودانية، سليمان عبد الجبار، كشف منذ أيام، عن أن الإمارات تعتزم تقديم منحة عبارة عن شحنة أدوية بقيمة 60 مليون دولار للسودان، لافتًا إلى أن الشحنة ستصل خلال أيام.

كما قال مصدر سعودي مسئول إن السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل سماد للسودان، بشكل عاجل.

وصرح المصدر السعودي بأنه امتداد للدعم المتواصل والمشترك من السعودية والإمارات للشعب السوداني، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين إلى السودان، وذلك بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

واتفق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.


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