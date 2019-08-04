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سر سحب تمثال "نساء المتعة" في هذه الدولة

عرب وعالم

أرشيف
أرشيف

وكالات - سارة أشرف

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يابان

قامت الحكومة اليابانية بسحب تمثال مثير للجدل يرمز إلى "نساء المتعة" من معرض ياباني للأعمال الفنية في آيتشي، عقب تلقي منظميه تهديدات وسط تجدد التوترات بين اليابان وكوريا الجنوبية بسبب الماضي البغيض للحرب العالمية الثانية.

ويشير تعبير "نساء المتعة" إلى النساء اللاتي عملن قسرا، وكثير منهن كوريات، في بيوت الدعارة باليابان خلال الحرب.

من جهتها، تقول اليابان إن المسألة سويت باتفاقيات أبرمت في الماضي، لكن كثيرا من الكوريين يقولون إن طوكيو لم تفعل ما فيه الكفاية ويطالبون بالمزيد من التعويضات للضحايا. وتجددت التوترات بين البلدين بهذا الشأن خلال نزاع تجاري بين البلدين.

من ناحيته، قال هيديكي أومورا حاكم آيتشي في مؤتمر صحافي إن المعرض قرر رفع التمثال بعد أن تلقى "تهديدات إرهابية" بالهاتف والبريد الإلكتروني.

وقال: "أمس تلقينا رسالة بالفاكس أيضا تقول: "تخلصوا منه بسرعة وإلا سآتي بعلبة من البنزين وأسبب لكم مشكلة".


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