قتلى فى حادث إطلاق نار جديد بأمريكا

04 أغسطس 2019 - 10:04 ص

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن حادث إطلاق النار في ولاية أوهايو أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.





وتبحث الشرطة الأمريكية عن مطلق نار ثانٍ، من المحتمل أنه غادر المنطقة في سيارة جيب داكنة اللون.



