» مكافأة لمن تلد ذكرًا بقرية بولندية

04 أغسطس 2019 - 10:24 ص

عبر مسئولو قرية ميجشي أودرزنسكي ببولندا، عن قلقهم بسبب عدم إنجاب ذكور هناك منذ 2010، فى حين أن المهن الزراعية تتطلب ذكورًا.

وقال العمدة راجمون فريشكو، وهو أب لفتاتين لتلفزيون "تي في ان 24"، إن لديه مفاجأة سارة لمن تنجب صبيًا.

من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس المحلي كريستينا زيدزياك، أن 10 فتيات ولدن منذ 2010.

يذكر أن الإحصائيات تظهر أن البولنديات في عموم البلاد يلدن ذكورا أكثر من إناث، ففي 2017 ولد 207 آلاف ذكر مقابل 196 ألف مولود أنثى.