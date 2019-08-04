قرار جديد لتركي آل الشيخ يكلفه 7 ملايين يورو

04 أغسطس 2019 - 10:49 ص

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والمالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني، قرر بقاء جميع العاملين في النادي.





وقالت جريدة "ديرو ألميريا" إن آل الشيخ الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ38 اليوم، قد قرر تحمل ديون النادي، التي تترواح قيمتها من 6 إلى 7 ملايين يورو.