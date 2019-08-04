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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية جديدة

عرب وعالم

احتجاز سفينة
احتجاز سفينة

وكالات - الدويني فولي

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أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت تهرب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

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