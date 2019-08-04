» الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية جديدة

للملك سلمان.. رسالة مؤثرة من مديرة شرطة نيوزيلندا
أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له
طلاق "الأمير هيا" الأغلى فى تاريخ بريطانيا.. لهذا السبب
مفاجأة.. "المحور" تفسخ تعاقدها مع "الزمالك اليوم"
أمر يحدث لأول مرة فى الحج.. تعرف عليه
اللحظات الأولى لـ"مجزرة" تكساس
موسى باكيًا: "الريس مش هيسيبهم"
تنفيذ الإعدام في 5 من أسرة واحدة
الموت يفجع الوسط الفنى بوفاة أشهر دوبلير
قرار جديد لتركي آل الشيخ يكلفه 7 ملايين يورو
وكالات - الدويني فولي
ظهر
فجر
03:45
شروق
05:18
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:53
عشاء
20:23