تنفيذ الإعدام في 5 من أسرة واحدة

04 أغسطس 2019 - 11:02 ص

نفذ حكم صادر بإعدام 5 أشخاص من أسرة واحدة لقيامهم بقتل طفلة 4 سنوات بعد اختطافها وطلب فدية 100 ألف جنيه، حسب البيان الأمني الذي صدر أمس.

وتعود أحداث القضية لعام 2013 عندما تلقى اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية وقتها إخطارًا من قسم مركز قطور، بورد بلاغ من والد الطفلة "شيماء ف ق" 4 سنوات باختطافها من قبل بعض الأشخاص مقابل طلب فدية 100 ألف جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري، وتبين أن كلًا من "حمادة عبد الفتاح" 46 سنة، وزوجته "أسماء علي" 40 سنة، وابنهما "إسلام"، وابنتهما "أسماء" وجميعهم مقيمون بقرية العويضة مركز قطور وخطيب ابنتهما ويدعى "أيمن شلبي" من قرية دماط، اختطفوا الطفلة وطلبوا فدية مقابل عودتها ثم قتلوها خوفًا من افتضاح أمرهم.

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكابهما الجريمة وأرشدوا عن مكان جثة الطفلة وتم نقلها إلى مستشفى قطور المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها بإعدام الخمسة وتم التنفيذ اليوم بعد استنفاذ درجات التقاضي.