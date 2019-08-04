موسى باكيًا: "الريس مش هيسيبهم"

04 أغسطس 2019 - 11:17 ص

بكى الإعلامي أحمد موسى، على الهواء عندما تحدث عن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبا: "البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده".

وأبدى موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فخره بأنه من أحد أبناء القرية وطالب من الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى.

وتابع الإعلامي، أن هناك مواطنين لا يمتلكون حق الدواء ولا يستطيعون العلاج ومنهم من يموت لعدم توافر الدواء معقبا "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر في الناس".