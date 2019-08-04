  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
برشلونة وارسنال

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة

الأب والأبناء الضحية

ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة

سيف نبيل

وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

مونوريل - أرشيفية

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

النائب العام السعودي

بيان عاجل من النائب العام السعودي

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

أرشيفية

قتلى و جرحى في حادث إطلاق نار بشيكاغو

بعثة الحج - أرشيفية

ببعثة الحج.. وفاة ثلاث حجاج مصريين

أضحية العيد - أرشيفية

«العيد فرحة».. الأضحية.. لحمة.. رزق.. واستثمار

الزمالك

إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»

طلاق "الأميرة هيا" الأغلى فى تاريخ بريطانيا.. لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بعد الاختفاء.. زوجة حاكم دبي تظهر في المحكمة

#

السلطات السودانية تعفو عن البشير لهذا السبب

#

ترامب يتهم "ماكرون" بصفة شائنة ويهدده.. لهذا السبب

#

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

حاكم دبي

طلاق

اميرة

هيا

من المرجّح أن يكون طلاق الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي محمد بن راشد، فيما لو تم الأكثر تكلفة في تاريخ المملكة المتحدة؛ نظرًا للثروة الهائلة التي يمتلكها زوج الأميرة هيا.

وأطلق الزوجان معركة قضائية في بريطانيا، بعد فرار الأميرة هيا إلى لندن هربًا من زوجها، وكانت قد تقدمت فى نهاية يوليو الماضى بطلب إلى القضاء البريطاني، بـ"عدم التعرّض" الذى يحمى من المضايقة أو التهديدات، وقدمت أيضًا طلبًا بالوصاية القضائية، التى تعنى وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.

وأوضحت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية، أنه بالنظر إلى الثروة الهائلة لمحمد بن راشد والتي تُقدر بـ9 مليارات جنيه إسترليني، "فليس من المدهش أن يكون طلاقهما المزمع هو الأكثر تكلفة في تاريخ القضاء البريطاني".

وفي حال وقع الطلاق بين الأميرة هيا وحاكم دبي فإنه من المتوقع أن تحصل الأميرة على مليارات الدولارات، وهو ما لم يحدث سابقاً في المحاكم البريطانية. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول
» بث مباشر.. مباراة الأردن والبحرين
» إيران تحتجز ناقلة نفط بمنطقة الخليج
» الزمالك يحسم الصفقة الـ11 في الانتقالات الصيفية
» تحديد موعد محاكمة شقيق "بوتفليقة" ومسئولين سابقين
» انتحار شاب بالشرقية هربًا من الزواج
» الأزهر يطالب المجتمع الدولي بتوحيد جهوده لمواجهة الإرهاب
» إخلاء سبيل مدافع الزمالك السابق في اتهامه بـ«القتل»
» "الحرس الثوري" يحتجز ناقلة نفط جديدة في الخليج
» الأهلى يحسم مصير "معلول"
» "المصريين مش عايزين جينفر".. مطالبات بإلغاء الحفل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج