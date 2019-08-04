  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
الملك سلمان ومديرة الشرطة

للملك سلمان.. رسالة مؤثرة من مديرة شرطة نيوزيلندا

خالد الغندور

أول رد فعل من "الغندور" على الفيديو المسيء له

ارشيف

طلاق "الأمير هيا" الأغلى فى تاريخ بريطانيا.. لهذا السبب

ارشيف

مفاجأة.. "المحور" تفسخ تعاقدها مع "الزمالك اليوم"

الحج

أمر يحدث لأول مرة فى الحج.. تعرف عليه

مجزرة تكساس

اللحظات الأولى لـ"مجزرة" تكساس

الإعلامي أحمد موسى

موسى باكيًا: "الريس مش هيسيبهم"

ارشيفية

تنفيذ الإعدام في 5 من أسرة واحدة

ارشيف

الموت يفجع الوسط الفنى بوفاة أشهر دوبلير

تركي ال الشيخ

قرار جديد لتركي آل الشيخ يكلفه 7 ملايين يورو

طلاق "الأمير هيا" الأغلى فى تاريخ بريطانيا.. لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

حاكم دبي يقسو على زوجته الأميرة هيا بهذه القصيدة

#

السلطات السودانية تعفو عن البشير لهذا السبب

#

ترامب يتهم "ماكرون" بصفة شائنة ويهدده.. لهذا السبب

#

اختفاء الأمير هاري يثير ضجة في بريطانيا

حاكم دبي

طلاق

اميرة

هيا

من المرجّح أن يكون طلاق الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي محمد بن راشد، فيما لو تم الأكثر تكلفة في تاريخ المملكة المتحدة؛ نظرًا للثروة الهائلة التي يمتلكها زوج الأميرة هيا.

وأطلق الزوجان معركة قضائية في بريطانيا، بعد فرار الأميرة هيا إلى لندن هربًا من زوجها، وكانت قد تقدمت فى نهاية يوليو الماضى بطلب إلى القضاء البريطاني، بـ"عدم التعرّض" الذى يحمى من المضايقة أو التهديدات، وقدمت أيضًا طلبًا بالوصاية القضائية، التى تعنى وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.

وأوضحت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية، أنه بالنظر إلى الثروة الهائلة لمحمد بن راشد والتي تُقدر بـ9 مليارات جنيه إسترليني، "فليس من المدهش أن يكون طلاقهما المزمع هو الأكثر تكلفة في تاريخ القضاء البريطاني".

وفي حال وقع الطلاق بين الأميرة هيا وحاكم دبي فإنه من المتوقع أن تحصل الأميرة على مليارات الدولارات، وهو ما لم يحدث سابقاً في المحاكم البريطانية. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حلا شيحة تستفز جمهورها بهذا الأمر
» الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية جديدة
» مكافأة لمن تلد ذكرًا بقرية بولندية
» هل تحل الكويت مجلس الأمة؟.. بيان رسمي يرد
» حزب البشير يعترض على اتفاق "الوثيقة الدستورية"
» صورة نادرة لفنانة شهيرة في مرحلة الطفولة.. لن تصدق التغيير
» مشهد مؤسف باحتفالات «سان جيرمان» بكأس السوبر الفرنسي
» مقتل المتشدد "العرقوب" بمخيم عين الحلوة بلبنان
» تامر حسني يطالب جمهوره بالبحث عن طفلة: هاتولي رقمها ضروري
» فنانة شهيرة تفاجيء الناس باسم ابنتها "تالية القرآن"
» فنانة شهيرة: أختي أجبرتني على التمثيل ثم تركتني واعتزلت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج